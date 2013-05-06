Нужен логотип

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Завершен1 заявка78 просмотров

Нужен логотип для общероссийской общественной организации.

Лого нужен не более чем в 2–3 цвета, без градиентов, чтобы можно было легко на футболки наносить.

Срок — лого нужно до вечера понедельника. Желательно варианты раньше, чтобы можно было корректировать.

Просьба сразу указывать сроки и стоимость (чтобы можно было сразу заявку принять).

12 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$50
3 дня
Отличная работа!
Приятно было работать с Александром - вежливое общение, знает чего хочет, мгновенная оплата. Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад

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