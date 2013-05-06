С наступающим праздником! Имеется иконка в векторе — см. прикрепленный файл (файл .eps предоставляется). Что нужно сделать: - пациента положить более горизонтально - выпрямить ноги пациенту От ...
Нужен логотип
Нужен логотип для общероссийской общественной организации.
Лого нужен не более чем в 2–3 цвета, без градиентов, чтобы можно было легко на футболки наносить.
Срок — лого нужно до вечера понедельника. Желательно варианты раньше, чтобы можно было корректировать.
Просьба сразу указывать сроки и стоимость (чтобы можно было сразу заявку принять).
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