Нужен логотип

Для пейнтбольного клуба "Бастион" требуется сделать логотип, банер + другую продукцию рекламного характера (листовки, плакаты и т.д.). Готовые работы должны "захлёстывать" зрителя драйвом и вызывать не утолимую жажду адреналина. В общем работы много. Наш сайт www.PCBastion.ru ...