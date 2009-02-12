Нужен логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт68 заявок1272 просмотра
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#1$

Нужен логотип для IT фирмы, называется Тандем - НН . Сложность заказа, в названии фирмы, а точнее в определении слова тандем.

15 лет назад
apatop
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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