Нужен логотип для организации

$30
Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок2928 просмотров
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#1$30

Тематика: медецина

Название: Rehab Life

Нужно попробовать с разными цветами и элементами.

Креатив приветствуется !

Жду ваших предложений!

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