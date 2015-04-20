Нужен логотип для сайта, иконка для сайта

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен23 заявки391 просмотр

Нужен логотип для интернет-представительства небольшой производственной компании по производству лестниц из дорогих пород дерева.

Название компании Premium stairs.

С одной стороны логотип должен показывать что это премиум сегмент, с другой стороны, в нем возможна демократичность, т.к. мы работаем в среднем сегменте - делаем премиум доступным каждому.

В голове есть идея использовать для логотипа обрамление типа изображений на фотографии в приложении. Если смотреть слева направо - то 2, 4, 9, 10 изображения. Вместо короны вставить название компании, а под завитушками снизу текст: sinc. 2001

Шрифт - на усмотрение дизайнера, но без засечек. Возможно, стоит использовать что-то наподобие этого: http://ru.123rf.com/photo_27252171_Королевские-письма-логотип.html (второй вариант - внизу).

Основной цвет - коричневый. Импонирует идея этого логотипа (в плане цветности - всего два контрастных цвета): http://www.francescomolon.com/

И из этого логотипа надо сделать иконку для сайта.

10 лет назад
ikvictorious
Илья 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$20
2 дня
Потрясающая работа. Предложила от начала широкий спектр классных идей по логотипу. Поняла задание без лишних вопросов. Очень креативное мышление - реально восхищен. несколько правок, выборов и в течение договоренных сроков работа выполнена. Впервые работаю с таким дизайнером..
Приятно работать с Ильей! Оплата мгновенно, буду рада сотрудничеству))

Заявки фрилансеров

tiina
Инна 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать логотип/фирменный стиль

    $50

    Добрый день! Требуется логотип, фирменный стиль Логотип должен быть четким, серьезным, чтобы ассоциировался с сервисом, услугами и товарами. О компании: Единый центр по товарам и услугам, будет более 200 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для НГО

    $15

    Приветствую, для неправительственной организации нужен логотип. Два вида - один для сайта, а второй для печати, тобишь монохромный одноцветный для круглой печати. NGO "Reporter" - что-то связанной с независимой прессой и обучающими ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется дизайн логотипа из названия

    Доброго времени суток. Нужен простой современный логотип (AI, CDR, PSD) для интернет-магазина. Деятельность магазина — продажа семян, средств защиты растений, удобрений (все что связано с дачей, садом и огородом). ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перерисовать логотип в более высоком качестве

    Необходимо более качественно перерисовать логотип в формат png (с прозрачным фоном) в двух вариантах: белые буквы на синем фоне и синие буквы на белом (прозрачном) фоне. К самому логотипу особых требований нет, можно оставить примерно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Простой логотип

    $40

    Нужен простой современный логотип (300 dpi, AI, CDR, PSD). Основная идея - три заштрихованных сверху вниз силуэта гор. Средняя гора - самая большая и ложится поверх двух боковых. Боковые горы немного ассиметричны относительно средней линии ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип на тему авто-спецтехники

    Прилагается техзадание на логотип. Просьба указывайте свой вариант цены за логотип за 1-2-3 варианта, так будет проще выбрать. Будут выбраны исполнителями ДВА или ТРИ (зависит от цены) дизайнера, ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Нарисовать флаг-удочку - каплю.

    $10

    Есть логотип, есть флаг - точнее его форма. Надо лого перевести в кривые. Добавить надпись большую - "школа плавания" Добавить волны - или что то в тему. Флаг с размерами - ...

    Логотипы и Знаки8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Отрисовка лого в качество

    Сделать отрисовку лого из низкого качества в качество для печати. Лого - адрес домена и надпись. Исходный вариант по запросу. Готовый вариант предоставить в: ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад