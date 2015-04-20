Нужен логотип для сайта, иконка для сайта

Нужен логотип для интернет-представительства небольшой производственной компании по производству лестниц из дорогих пород дерева.

Название компании Premium stairs.

С одной стороны логотип должен показывать что это премиум сегмент, с другой стороны, в нем возможна демократичность, т.к. мы работаем в среднем сегменте - делаем премиум доступным каждому.

В голове есть идея использовать для логотипа обрамление типа изображений на фотографии в приложении. Если смотреть слева направо - то 2, 4, 9, 10 изображения. Вместо короны вставить название компании, а под завитушками снизу текст: sinc. 2001

Шрифт - на усмотрение дизайнера, но без засечек. Возможно, стоит использовать что-то наподобие этого: http://ru.123rf.com/photo_27252171_Королевские-письма-логотип.html (второй вариант - внизу).

Основной цвет - коричневый. Импонирует идея этого логотипа (в плане цветности - всего два контрастных цвета): http://www.francescomolon.com/

И из этого логотипа надо сделать иконку для сайта.