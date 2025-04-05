Нужен логотип для упаковки строительного материала

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Открыт15 заявок88 просмотров

Требуется разработать логотип для упаковки строительного материала. Макет упаковки уже есть — пришлю в личные сообщения.

Что нужно:

  • Нарисовать логотип, который будет органично смотреться на существующей упаковке.

  • Несколько вариантов логотипа на выбор.

  • Несколько цветовых решений.

  • Итоговая работа — желательно в Figma.

В отклике, пожалуйста, укажите:

  • Предложите вашу цену за выполнение этой задачи.

  • Примеры ваших работ (желательно логотипы).

  • Сроки, в которые сможете выполнить работу.

Жду ваших откликов и портфолио!

FigmaОтрисовка логотиповСоздание логотипов
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