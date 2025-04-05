Требуется разработать логотип для интернет-магазина Theapple, специализирующегося на технике Apple. Логотип должен быть универсальным для черного и белого фона, а также иметь сокращенный вариант для соцсетей. Основные цвета: белый, серый и выделенные элементы #2f5283. Возможна помощь в заполнении брифа.
Нужен логотип для упаковки строительного материала
Требуется разработать логотип для упаковки строительного материала. Макет упаковки уже есть — пришлю в личные сообщения.
Что нужно:
Нарисовать логотип, который будет органично смотреться на существующей упаковке.
Несколько вариантов логотипа на выбор.
Несколько цветовых решений.
Итоговая работа — желательно в Figma.
В отклике, пожалуйста, укажите:
Предложите вашу цену за выполнение этой задачи.
Примеры ваших работ (желательно логотипы).
Сроки, в которые сможете выполнить работу.
Жду ваших откликов и портфолио!
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