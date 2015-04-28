Нужен логотип в векторе

$10
  1. Биржа фриланса
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Завершен15 заявок193 просмотра

Сайт http://rostehmontag.ru/ необходимо сделать логотип в Corel для печати буклетов

10 лет назад
al430
46 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
10 лет назад
$6
1 день
Рекомендую! Быстро и точно как было в задании.
Спасибо большое за возможность поработать по проекту. Четкая задача, своевременная оплата! Рекомендую, как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
10 лет назад
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Логотипы и Знаки

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