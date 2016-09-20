Нужно логотип и фирменный стиль

$7
Логотипы и ЗнакиЗакрыт39 заявок360 просмотров
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 добрый день! нужно логотип и фирменный стиль 

  • :для визитки + сделать шаблон визитки (вектор)
  • фирменный бланк
  • папочки в которые коммерческое ложится как книжка
7 лет назад
eahoreca
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lev92
Лев 
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$20
4 дня
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