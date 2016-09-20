Требуется отрисовать лого для консалтинговой компании. Есть небольшое ТЗ. От Вас примеры работ и цены на реализацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день! нужно логотип и фирменный стиль
- :для визитки + сделать шаблон визитки (вектор)
- фирменный бланк
- папочки в которые коммерческое ложится как книжка
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