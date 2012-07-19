Нужно нарисовать логотип

Основная идея логотипа следующая: в качестве фона - угол мебельного фасада с фрезеровкой (своего рода пирамида), в верхнем углу - вязь, в которую вписаны основные буквы названия компании - ФЧ, еще ниже, полное название - Фасады Черноземья.

Все завитушки и вензель необходимо нарисовать, также нужно подобрать шрифт. Логотип должен быть подготовлен к печати.

О чём примерно идёт речь - можно понять по приложенному изображению.