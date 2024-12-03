Всем привет. нужно нарисовать логотип для проекта по трейдингу и инвестициям.

Задумка есть, как должен выглядеть тоже знаю.

Логотип в минималистичном стиле, одноцветный.

Название и примеры, что нужно, скину потенциальным исполнителям. Оставляйте заявки. Обязательно указывайте сумму и срок выполнения. Спасибо