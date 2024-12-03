Нужно нарисовать логотип для проекта по трейдингу и инвестициям

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Закрыт18 заявок50 просмотров

Всем привет. нужно нарисовать логотип для проекта по трейдингу и инвестициям.

Задумка есть, как должен выглядеть тоже знаю.

Логотип в минималистичном стиле, одноцветный.

Название и примеры, что нужно, скину потенциальным исполнителям. Оставляйте заявки. Обязательно указывайте сумму и срок выполнения. Спасибо

Создание логотипов
5 месяцев назад
guest_1733229738591
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

AE_dsgn
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$30
2 дня
Escrow
Работа выполнена, оплата так и не поступила. На связь не выходит

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