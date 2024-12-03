Требуется разработка дизайна эмблемы для бренда 'Alisa' в нежном и стильном исполнении. Уникальный логотип должен отражать концепцию бренда и привлекать внимание целевой аудитории.
Нужно нарисовать логотип для проекта по трейдингу и инвестициям
Всем привет. нужно нарисовать логотип для проекта по трейдингу и инвестициям.
Задумка есть, как должен выглядеть тоже знаю.
Логотип в минималистичном стиле, одноцветный.
Название и примеры, что нужно, скину потенциальным исполнителям. Оставляйте заявки. Обязательно указывайте сумму и срок выполнения. Спасибо
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