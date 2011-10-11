Нужно перевести из растра в вектор. (для IMit_ua)

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен10 заявок204 просмотра

Нужно перевести из растра в вектор.

На выходе .ai и .cdr

14 лет назад
wit-jl
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

IMit_ua
Виктор 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$2
1 день
Всё сделано по высшему разряду, быстро и качественно. Советую!
Как всегда четкое понятное ТЗ приятно работать

Заявки фрилансеров

IMit_ua
Виктор 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад