Нужно сделать логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок578 просмотров

Будет магазин в реале и интернет-магазин, где будут продаваться композиции из искуственных и живых цветов - типа таких http://www.florik.ru/, авторские работы и под заказ все что угодно

Надо яркое название и логотип

сюда не писать тока через

ася 705оо три

мыло [email protected]

исполнители из киева имееют преимущество

Киев +38 044 222 73 24

16 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$20
1 день
C работой справилась великолепно. Качественно и быстро. Рекомендую всем.
Приятный в общении заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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