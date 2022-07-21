Требуется разработка привлекательного логотипа для магазина на маркетплейсе, который специализируется на товарах для дома. Логотип должен быть выполнен в спокойных тонах, чтобы гармонировать с инфографикой карточек товара. Название магазина и примеры будут предоставлены по запросу.
Нужно сделать логотип для интернет-портала
Нужно сделать логотип для интернет-портала согласно брифа
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