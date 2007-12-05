Olymp Business Group

$200
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок182 просмотра
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Нужен качественный логотип, для компании Olymp Business Group.

16 лет назад
ps_kz
39 летКазахстан
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
evo
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$200
5 дней
Нужно было лого для новой компании. Сделал несколько вариантов. Один из вариантов сразу понравился! Делает качественно и не дорого. Спасибо!
Адекватный заказчик . Четко поставленное ТЗ . Предоплата и оплата в точно назначенный срок . Было приятно работать !