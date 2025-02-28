Требуется доработка существующего логотипа, созданного с помощью ИИ. Необходимо внести изменения в текст и подправить некоторые детали дизайна. Ожидается небольшая доработка графики для улучшения визуального восприятия.
Отрисовать 2 варианта одного логотипа
Имеются 2 варианта одного логотипа(Полная и Мини-версия). Требуется их просто отрисовать/подготовить к использованию соблюдая идеальность и точность.
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