Отрисовать 2 варианта одного логотипа

$100
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Закрыт23 заявки132 просмотра

Имеются 2 варианта одного логотипа(Полная и Мини-версия). Требуется их просто отрисовать/подготовить к использованию соблюдая идеальность и точность.

Отрисовка логотипов
2 месяца назад
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