Отрисовать лого в вектор

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка51 просмотр

Необходимо максимально быстро отрисовать того в вектор.

3 года назад
selivanov8d
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
работа сделана быстро и качественно, что и требовалось в задании
Все отлично

Заявки фрилансеров

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
3 года назад

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