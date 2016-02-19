Сайт магазина topknives.ru (это старый) Новый дизайн во вложении. Лого - Картинка + написание! 1. Написание может быть и русскими (Топор и Нож) и английскими (Topknives) 2. Лого лого должен быть современным ...
Отрисовать логотип
Есть простой логотип нарисованный в пейнте.
Нарисовать в psd с сглаживанием и адаптацией для веб на:
- прозрачном фоне
- на желтом фоне
- на желтом фоне+адрес сайта.
- favicon
Заявки фрилансеров
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