Отрисовать логотип в кривых

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок332 просмотра

Отрисовать логотип в кривых.

+ макеты пакетов с этим логотипом.

Не для вашего портфолио.

СРОЧНО! Сейчас!

14 лет назад
Kotrin
47 лет
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад
$15
1 день
Все выполнено отлично.
Как всегда очень доволен сотрудничеством...

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
14 лет назад