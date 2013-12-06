Отрисовать логотип в векторе

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Завершен12 заявок259 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо нарисовать логотип в векторе по существующему растру (в приложении, фон не задействовать, только ограничиться белой окантовкой, без теней и градиентов, шрифт желательно подобрать другой).

Логотип простой.

11 лет назад
rihh
43 года
20 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Выполнено очень быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству.
Четкие требования, моментальная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hollander74
50 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад