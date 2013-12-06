Нужен стильный логотип. ТЗ во вложении. Срок до воскресенья.
Отрисовать логотип в векторе
Здравствуйте.
Необходимо нарисовать логотип в векторе по существующему растру (в приложении, фон не задействовать, только ограничиться белой окантовкой, без теней и градиентов, шрифт желательно подобрать другой).
Логотип простой.
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