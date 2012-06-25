Отрисовать простой логотип в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок274 просмотра

Нужно отрисовать простой логотип в векторе, есть макет .PSD, и шрифт,

отрисовать нужно только значек, довольно простой, но с градиентом, (название шрифтом можно написать)

срок на среду,

приблизительная стоимость — жду предложений

13 лет назад
DigitalJam
Максим 
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Все было сделано быстро и качественно. Всем доволен. Рекомендую
Отличный заказчик, все ясно, понятно и конкретно, Побольше бы таких человечных заказчиков

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад