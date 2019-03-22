Отрисовка лого

Идея создания сообщества людей увлеченных созданием войлока и коммерческих компаний на английском.

Где планируется обучение валянию, вязанию, окрашиванию шелка и шерсти. А также информационный ресурс связанный с этим (фестивали, конкурсы, где купить/продать)

Нужен лого.

Для проведения вебинаров, визиток, сайта, авто, фирменных пакетов, возможно униформы и т.д.

Есть примерный эскиз, нужно довести его до ума.

Если есть лучшие идеи лого - это отлично.

Основной цвет лого - красный, квадратной(прямоугольной) формы, шрифт мягкий и читаемый. Лого должно быть дружелюбным, чтобы хотелось его иметь/носить.

Нужно обыграть название проекта в лого : That felt