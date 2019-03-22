Отрисовка лого

Требуется нарисовать логотип для артиста/танцора Состав логотипа: факсимиле + скорпион. (пример в картинках) Нужно чтобы был лаконичным, сразу считывался стиль артиста, минимализм но с шиком. Про актёра: ----------------------- Молодой мужчина танцует в стиле VOGUE с элементами HOUSE DANCE и POPPING, ...
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Идея создания сообщества людей увлеченных созданием войлока и коммерческих компаний на английском.
Где планируется обучение валянию, вязанию, окрашиванию шелка и шерсти. А также информационный ресурс связанный с этим (фестивали, конкурсы, где купить/продать)
Нужен лого.
Для проведения вебинаров, визиток, сайта, авто, фирменных пакетов, возможно униформы и т.д.
Есть примерный эскиз, нужно довести его до ума.
Если есть лучшие идеи лого - это отлично.
Основной цвет лого - красный, квадратной(прямоугольной) формы, шрифт мягкий и читаемый. Лого должно быть дружелюбным, чтобы хотелось его иметь/носить.
Нужно обыграть название проекта в лого : That felt
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