Необходимо разработать логотип исходя из дизайна сайта. Сайт о спутниковом интернете... В логотипе скорее всего должен быть адрес сайта, т.е. sat-internet.ru и какое то описание... двусторонний спутниковый интернет, системы спутникового интернета, системы двустороннего спутникового интернета... ...
Переделать логотип
Имеется логотип, но к сожалению исходники были утеряны.
Имеется картинка полученая с отсканированного листа.
Необходимо нарисовать точно такой-же логотип с заново.
Выбранный исполнитель
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