Изменить текст в логотипе. Оперативно. 10-20 минут.
Переделать логотип сайта
Здравствуйте!
Необходимо изменить логотип и под него уже подогнать цвета сайта http://www.viagrashop.com.ua:
1) изменить логотип (есть старый фирменный стиль)
2) подобрать цвет фона и текста в боксах (блоках) на сайте.
3) гармонично разместить лого на шапке сайта, чтобы шапка приятно смотрелась.
Рисовать дизайн сайта не надо, макет сайта меняться не будет.
Верстку вашего лого сделаем сами.
Прошу подавать заявки со ссылкой на портфолио с логотипами.
Заявки фрилансеров
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