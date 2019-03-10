Перерисовать мой логотип в вектор

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Перерисовать мой не сложный логотип в вектор.

К сожалению, несколько лет назад исходник потерялся.

5 лет назад
alex_nad
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
5 лет назад
$1
1 день
Благодарю Алену за быструю работу!
Отличный заказчик! Буду рада сотрудничеству!