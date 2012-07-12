Перевести логотип в векторный формат

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок162 просмотра

Требуется перевести логотип (исходник есть в формате psd) в векторный формат.

Требуемый формат результата - файл корела.

Во вложении картинка логотипа.

13 лет назад
Helpery
44 года
21 год в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Сделано все качественно и в срок! Очень доволен сотрудничеством.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад