Нужен векторный логотип для компании по прочистке канализации, в котором будет графический элемент близкой к квадрату формы и надпись справа от него ТРИТОН. В логотипе должны преобладать желтые и/или оранжевые цвета.
Перевести логотип в векторный формат
Требуется перевести логотип (исходник есть в формате psd) в векторный формат.
Требуемый формат результата - файл корела.
Во вложении картинка логотипа.
Выбранный исполнитель
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