Перевести в вектор логотип

$5
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Завершен7 заявок418 просмотров

Здравствуйте, необходимо перевести логотип (иконка дома с улыбкой) в вектор в Figma. Важно, линии и изгибы дожны быть ровные.

Figma
3 года назад
seostrelcov
Юрий 
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месяц назад

Выбранные исполнители

Dzhakhar
Джахар 
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3 года назад
$1
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Все отлично!
Все супер, спасибо

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Сергей
 
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Dzhakhar
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roman_loginov
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