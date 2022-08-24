Требуется разработка логотипа для школы английского языка. Все детали, включая техническое задание и сроки, будут предоставлены исполнителю. Ожидается оригинальный и запоминающийся дизайн, который отразит суть учебного заведения.
Перевести в вектор логотип
Здравствуйте, необходимо перевести логотип (иконка дома с улыбкой) в вектор в Figma. Важно, линии и изгибы дожны быть ровные.
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