Персонально для Дмитрия Стира

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Завершен3 заявки146 просмотров

Создание логотипа, кнопки и фирменного знака для axipay.com

13 лет назад
axipay
Максим 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Задание выполнил, работой доволен, все четко!
Отличный заказчик! Задание поставлено четко, оплата произведена вовремя. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

stira
47 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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