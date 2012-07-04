Персонально для Смолиной Евгении

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки119 просмотров

Отрисовка логотипа в векторный формат.

13 лет назад
azotti
Аллан 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$27
1 день
Работали с Евгенией и снова все качественно и быстро! Буду обращаться!
Замечательный заказчик! Всегда четкое задание, быстрый ответ по предоствленным разработкам, мгновенная оплата. Только +++! Продолжаем сотрудничество с удовольствием!

Заявки фрилансеров

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад