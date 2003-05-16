Я ищу дизайнера для создания логотипа нашей компании Indigo VC, которая занимается венчурными инвестициями в игры.

Задача заключается в разработке логотипа в формате CSV за 2 дня.

Мы готовы предложить оплату в размере 70 долларов за выполненную работу, но сумма обсуждаема.

Перед началом работы нам важно изучить портфолио кандидата.

Дополнительная информация доступна на нашем сайте: https://www.indigovc.com.