Поиск дизайнера для создания логотипа компании

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок56 просмотров

Я ищу дизайнера для создания логотипа нашей компании Indigo VC, которая занимается венчурными инвестициями в игры.

Задача заключается в разработке логотипа в формате CSV за 2 дня.

Мы готовы предложить оплату в размере 70 долларов за выполненную работу, но сумма обсуждаема.

Перед началом работы нам важно изучить портфолио кандидата.

Дополнительная информация доступна на нашем сайте: https://www.indigovc.com.

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