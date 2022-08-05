Потрібен логотип для сайту

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка32 просмотра

Потрібен логотип для сайту блогу. Тематика гороскопи і астрологія. 

3 года назад
vorg666
32 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Роман розробив чудове лого надавши декілька варіантів на вибір. Швидке виконання завдання, практично завжди на зв'язку. Рекомендую!
Другий раз працюємо з Олександром, однозначно його рекомендую. Чітке завдання, швидка оплата. Сам буду працювати ще в майбутньому!

Заявки фрилансеров

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Создать логотип для йога студии

    Требуется разработать минималистичный логотип для йога студии с названием svitlo.yoga. Логотип должен быть легким, теплым и приятным, с плавными, изящными формами и читаемыми шрифтами. Избегайте сложных элементов и угловатых форм. Вдохновение можно черпать из йоги, но без сложных поз.

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип на флаг

    Необходимо разработать векторный логотип телескопа Джеймс Уэбб, который будет изображен на фоне космоса. В правом нижнем углу должен быть нарисован персонаж – собака в цилиндре и с моноклем, держащая бокал шампанского с тостом: for the knowledge!

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Зробити логотип

    Потрібно створити логотип з трьома пінгвінами: товстим, діловим та жіночим у окулярах з прапором України. Логотип має містити назву 'Три Пінгвіна'. Розгляну різні варіанти оформлення та стилю.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка логотипа для компании

    Требуется разработка логотипа для компании, занимающейся детейлингом автомобилей. Ищем профессионалов с опытом в этой сфере. Важно, чтобы кандидат понимал особые требования и стиль, подходящий для автомобильной индустрии.

    Логотипы и Знаки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать логотип фирмы

    Необходимо разработать простой логотип для фирмы, который включает в себя элемент стрелы и название компании. Логотип должен быть оригинальным и легко запоминающимся, отражая суть бизнеса.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Немного видоизменить логотип

    Требуется видоизменить логотип, используя цвета одесского флага: красный, белый и желтый. Логотип должен быть разукрашен под углом 45 градусов с прозрачным фоном. Файл должен быть в формате svg с возможностью изменения цветов через текстовый редактор. Исходники в формате ai прилагаются.

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редизайн лого для ларька на карнавале.

    $8

    Требуется редизайн логотипа для интерактивной игры 'big top games' для ларька на карнавале. Логотип должен быть выполнен в белом и золотом цветах. Задача срочная, можно представить наброски для ускорения процесса. Бюджет ограничен.

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Требуется разработка логотипа для зоомагазина с обязательным включением изображения котиков. Успешная работа может привести к дополнительному заказу на баннер.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать запоминающийся логотип

    Требуется разработать запоминающийся логотип для агентства недвижимости Prime House. Логотип должен иметь единый стиль с использованием нескольких цветов и возможной интеграцией животного. Примеры могут быть предоставлены для ориентира.

    Логотипы и Знаки12 заявок
    Закрыт
    3 года назад