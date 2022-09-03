Необходимо разработать логотип для студии красоты Salbi. Логотип должен визуально ассоциироваться с салоном и отражать весь спектр предоставляемых услуг. Ожидается креативный и уникальный дизайн.
Потрібен логотип та favicon для інтернет-магазину меблів
Потрібен логотип та favicon для інтернет-магазину меблів
Домен: www.katalog-mebliv.com.ua
Назва: інтернет-магазин Каталог меблів
Дизайн інтернет- магазину: https://horoshop.ua/ua/design/61/#desktop
Заявки фрилансеров
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