Потрібен логотип та favicon для інтернет-магазину меблів

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Закрыт1 заявка105 просмотров

Потрібен логотип та favicon для інтернет-магазину меблів

Домен: www.katalog-mebliv.com.ua

Назва: інтернет-магазин Каталог меблів

Дизайн інтернет- магазину: https://horoshop.ua/ua/design/61/#desktop

3 года назад
guest_15944894736757
5 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
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