Потрібне лого та упаковка

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок307 просмотров

Потрібне лого для шовкової наволочки. Назва бренду Siren - як містична істота. Лого - золоте крило. Також треба дизайно упаковки. Форма та приклад упаковки є. Прикріпила коробочку, на яку інші написи буду наносити та приклад крила) 

5 лет назад
guest_15940425567376
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$50
5 дней
Escrow
Спасибо за заказ. Очень приятный заказчик. Всегда на связи. Оплата моментальная. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
26 отзывов
5 лет назад
Константин
 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
70 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
онлайн
201 отзыв
5 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать логотип

    $30

    Необходимо разработать логотип компании "Автопричал". Компания предлагает услугу: стоянка для грузовых автомобилей. Примеры сайтов: https://www.dornet.ru/ http://xn--80aeacetikgfslhdyir0a4tf.xn--p1ai/ https://stoyanka-gruzovaya.ru/ Значок, рядом расположено название компании Автопричал.  Шрифт логотипа - стандартный безопасный шрифт. ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обновить логотип

    $80

    Привет! Провожу редизайн достаточно крупного сервиса и появилась задача по частичному ребрендингу, в том числе и лого, а так как я не занимаюсь логотипами - хочу передать задачу другому дизайнеру :) Немного ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип телеграм-канала

    Нужно сделать логотип 640х640, но чтобы он был читаем и различим в круглом варианте в телеграме. Отправлю картинку, которую нужно будет перерисовать и на ее основе сделать логотип.

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    Здравствуйте. Необходим логотип для строительной компании в кратчайшие сроки. 3 варианта. Название компании ГарантГрупп.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    Интернет магазин . Называется lider svet . Предлагаем товар люстры бра торшеры.

    Логотипы и Знаки52 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип в векторе (простой)

    Надо сделать несложный лого в векторе для транспортной компании (аббревиатура 3 буквы + объект = грузовое авто); набросок и пример авто в лс исполнителю от Вас окончательная цена и срок за 3 ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Предложить вариант логотипа для сайта

    $10

    Для нового интернет магазина по продаже аксессуаров (одежды и питания) для животных нужен логотип. ссылка на магазин: http://lifepet.ru/ Варианты: цвета логотипа под стилистику сайта или любой предложенный вами вариант, который стилистически вписывается в текущий ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Логотип

    Я начинающий мастер по маникюру, хочу сделать логотип. Нужно всего лишь нарисовать руку

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад