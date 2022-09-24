Потрібно зробити логотип

$25
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Закрыт45 заявок669 просмотров

Потрібно зробити логотип для магазину взуття. Інстаграм магазин під назвою s_footwear_s (Назва має бути на логотипі), тона чорно білі

3 года назад
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