Необходимо сделать логотип-псевдоним электронному артисту/DJ. Я буду использовать его в: facebook, soundcloud, twitter как фон а также как подпись при посте какой то информации, если это кажется необходимым. Логотип белыми буквами на черном фоне. ...
Пределать логотип в векторный формат
Добрый день, необходимо переделать наш логотип в векторный формат. Ваша цена и сроки?
Заявки фрилансеров
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