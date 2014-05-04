Презентация бренда для торгового центра

$250
Логотипы и ЗнакиЗакрыт26 заявок225 просмотров
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Необходимо создание небольшой презентации бренда для заявки на аренду площади в бизнес-центрах Москвы. Также попутно нужен логотип.

Ищем человека, который смог бы в кратчайшие сроки помочь решить этот вопрос.

Благодарю

10 лет назад
kosmomax
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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