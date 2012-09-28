Придумать название молодежного кафе для студентов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок3753 просмотра
#1$50

Нужно придумать название нового бренда молодежного кафе,логотип к нему и слоган кафе. Можно так и русское название, так и европейское. Русскими буквами или английскими. Главное, чтобы было современное, легкое, простое, впечатляющее, запоминающее название, для привлечение студентов в это кафе:) Старое название этого кафе было колобок.ru - можно видоизменять его, но я предпочитаю полностью поменять. Внутри кафе будет в стиле хай-тек.Основные цвета-предпочтения (белый, серебряный, металлический, желтый, салатовый, розовый, черный, либо разноцветные полоски).Фотографии скинула примерный стиль внутри кафе :)Хочется видеть примерно такой же логотип :)

13 лет назад
kataika
34 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
Юлия, прекрасная исполнительница! Придумала изящный логотип, но требует немного доработки, доставила приятное общение и приятно удивило, что она прислушивается к замечаниям и предложениям. Поздравляю с победой !:)
Открытый к сотрудничеству работодатель. Только положительные эмоции от общения, быстрая оплата, всё на высшем уровне, спасибо!)

Заявки фрилансеров

juliachopyk
Юлия Чопик 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1

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