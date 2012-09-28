Придумать название молодежного кафе для студентов

# 1 — $ 50

Нужно придумать название нового бренда молодежного кафе,логотип к нему и слоган кафе. Можно так и русское название, так и европейское. Русскими буквами или английскими. Главное, чтобы было современное, легкое, простое, впечатляющее, запоминающее название, для привлечение студентов в это кафе:) Старое название этого кафе было колобок.ru - можно видоизменять его, но я предпочитаю полностью поменять. Внутри кафе будет в стиле хай-тек.Основные цвета-предпочтения (белый, серебряный, металлический, желтый, салатовый, розовый, черный, либо разноцветные полоски).Фотографии скинула примерный стиль внутри кафе :)Хочется видеть примерно такой же логотип :)