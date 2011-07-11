Приватный проект для Азарнова Виктора

$130
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок208 просмотров
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Разработать лого и фирменный стиль. Все подробности по эл. почте.

12 лет назад
sergnms
Сергей 
39 летВеликобритания
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
12 лет назад
$130
6 дней
Виктор разработал лого и фирменный стиль в срок и как всегда на высшем уровне. Только положительны впечатления от сотрудничества.
В очередной раз было приятно поработать с Сергеем. Как всегда, только позитивное впечатление от сотрудничества!