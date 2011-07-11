Приватный проект для Азарнова Виктора

Добрый день, меня зовут Александр, я один из соовледельцев начного клуба в пригороде Стокгольма, Nacka. Клуб на данный момент находится в строительстве, название клуба Chiiit, где каждая i означает четерех соовлодельцев клуба. По понятным причинам ...