Приватный проект для Дарьи Климаревой

Есть логотип, нарисованный неизвестным художником в незапамятные времена. Нужно сделать его посовременнее, так сказать... добавить цвета и объема. Логотип можно увидеть здесь: http://mixem.com.ua/ В верхней левой части сайта. Значок, насколько я понимаю, состоит из букв М, К, С Таким образом, ...