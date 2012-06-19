Нужно изменить фон логотипа на картинке now изоражено как сейчас он выглядит, на картинке need как должен выглядеть. Сам логотип я так понимаю станет *.png т.к. в нем присутствует полупрозрачность.
Приватный проект для Факия Ольга (Olchytay)
Разработка логотипа (Династия)
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