Объявляем конкурс на разработку логотипа для новой пекарни. Название - "Хлебная душа" В логотипе — сочетание названия и логотипа обязательно (стилистически едино (см. Хлебный дом)). ...
Приватный проект для Виктора Азарнова
логотип для продукта
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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