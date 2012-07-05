Приватный проект для Виктора Азарнова

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Завершен3 заявки131 просмотр

логотип для продукта

13 лет назад
sergnms
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
$30
7 дней
Как всегда, работа выполнена на отлично. Спасибо!
Как всегда, грамотное и четкое задание, интересный проект. Благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки