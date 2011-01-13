Приватный проект для Елены (Grizalina)

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка157 просмотров

Требуется разработка логотипов и фирменных стилей для двух компаний.

14 лет назад
kazanseff
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$350
5 дней
Работа была выполнена раньше оговоренного срока. Качество работы на очень высоком уровне.
Отличный заказчик и человек! Всегда на связи, приятное общение; оплата, ТЗ - все на высшем уровне Спасибо за сотрудничество и интересные проекты!

Заявки фрилансеров

grizalina
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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