Приватный проект для Евгении Алиферовой

$330
Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки152 просмотра
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Разработка 6 логотипов

12 лет назад
clavik
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alijane
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$330
30 дней
Евгения разрабатывала логотипы для разных компаний с самыми разными требованиями и пожеланиями. Потому особенно радует, что все логотипы были реализованы на высоком уровне, качественно и с душой. Будем продолжать сотрудничество)
Как всегда, работать было легко и приятно. Заказчик понимает все с полуслова, всегда на связи, и, что особенно приятно,оказывает помощь и поддержку в работе. Большое спасибо за проекты! Надеюсь, в таком же ключе будем работать и дальше)
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