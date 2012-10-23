Приватный проет для Азарнова Виктора

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки190 просмотров

Логотип и фирменный стиль. Подробности отправлю исполнителю.

13 лет назад
dredd88
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
$350
5 дней
Очень нравится работать с Виктором, всегда все вовремя и профессионально. Каждый раз радует превосходными идеями и качеством работы. Спасибо.
Благодарю за новый интересный проект. Как и в прошлый раз, все просто отлично. Самое позитивное впечатление от сотрудничества!

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
13 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки