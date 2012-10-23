разработка эмблемы для детской организации
Приватный проет для Азарнова Виктора
Логотип и фирменный стиль. Подробности отправлю исполнителю.
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