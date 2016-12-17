Здравствуйте,

требуется логотип на немецкое слово "probieren" (пробовать, попробовать, тестировать, протестировать).

Торговая площадка на которой фирмы выставляют новые товары, предлагая их для потребителей на пробу.

Товары от еды, напитков до электроники и игр, все что можно попробовать или протестировать.

На площадке будут принимать участие и YouTuber которые будут привлекать своих подписчиков на наш портал тестируя эти продукты.

Если у Вас есть идеи, будем рады сотрудничеству!

Конечно интересно сколько будет стоить логотип, сроки и оплата, принимаете-ли Вы PayPal?

С уважением Андрей.