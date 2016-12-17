Нужно разработать простой, яркий, привлекательный и "вкусный" дизайн логотипа. Компания занимается плоттерной резкой виниловых плёнок. Работать будем с тем дизайнером, который будет готов предоставить от 3 до 5 разных концепций. ...
Probieren
Здравствуйте,
требуется логотип на немецкое слово "probieren" (пробовать, попробовать, тестировать, протестировать).
Торговая площадка на которой фирмы выставляют новые товары, предлагая их для потребителей на пробу.
Товары от еды, напитков до электроники и игр, все что можно попробовать или протестировать.
На площадке будут принимать участие и YouTuber которые будут привлекать своих подписчиков на наш портал тестируя эти продукты.
Если у Вас есть идеи, будем рады сотрудничеству!
Конечно интересно сколько будет стоить логотип, сроки и оплата, принимаете-ли Вы PayPal?
С уважением Андрей.
Заявки фрилансеров
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