Probieren

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Закрытнет заявок108 просмотров

Здравствуйте,

требуется логотип на немецкое слово "probieren" (пробовать, попробовать, тестировать, протестировать).

Торговая площадка на которой фирмы выставляют новые товары, предлагая их для потребителей на пробу.

Товары от еды, напитков до электроники и игр, все что можно попробовать или протестировать.

На площадке будут принимать участие и YouTuber которые будут привлекать своих подписчиков на наш портал тестируя эти продукты.

Если у Вас есть идеи, будем рады сотрудничеству!

Конечно интересно сколько будет стоить логотип, сроки и оплата, принимаете-ли Вы PayPal?

С уважением Андрей.

8 лет назад
magasin
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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