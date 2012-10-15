Проект для Grizalina Елена (Grizalina)

С Еленой крайне приятно работать, она знает свое дело от А до Я, и вы всегда можете положится на ее профессионализм и глубокую творческую натуру. Приятно, что человек не просто работает, а живет своим делом, переживает его и тем самым привносит в этот мир шедевры дизайнерского творчества. Елена истинный дизайнер, в котором смешались: творчество, рационализация и вкус – следующий раз я буду работать только с ней, что и вам советую.