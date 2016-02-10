Прорисовка логотипа и персонажа-робота на основе скетч-макетов

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Закрыт19 заявок241 просмотр

Задание на прорисовку логотипа и персонажа AlloToGo:

Исходные данные: зарисовки-скетчи с различными вариантами роботов и несколько вариантов логотипа

Задача:

  • Прорисовать персонаж - робота, у которого голова была бы в виде колёс+трубки. Персонаж весёлый и доброжелательный. Что-то вроде изображения ATG_logo+pers
  • Разработать логотип на основе предложенных вариантов.
9 лет назад
tolij
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9 лет назад

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