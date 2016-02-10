Требуется логотип для Рекламного агентства. Текст о компании с описанием и пожеланиями, в файле (во вложении, что-то по типу ТЗ). Требования и как будем сотрудничать: 1) Вы делаете пару грубых ...
Прорисовка логотипа и персонажа-робота на основе скетч-макетов
Задание на прорисовку логотипа и персонажа AlloToGo:
Исходные данные: зарисовки-скетчи с различными вариантами роботов и несколько вариантов логотипа
Задача:
- Прорисовать персонаж - робота, у которого голова была бы в виде колёс+трубки. Персонаж весёлый и доброжелательный. Что-то вроде изображения ATG_logo+pers
- Разработать логотип на основе предложенных вариантов.
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