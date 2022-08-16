Разрабока простого лого у векторному форматі

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок210 просмотров

Шукаю до співпраці українських графічних дизайнерів.

Зараз є тестова задача на волонтерский проект: для організації треба розробити простий лого у векторному форматі, ідеально в .ai.

Маємо ідею, розуміємо, в яких кольорах хочемо бачити лого.

Лого потрібно на білому, та на чорному кольорі. 

3 года назад
HelenM
Елена 
44 года
11 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$15
2 дня
Рекомендую Романа, як креативного та грамотного дизайнера. Було запропоновано 3 варіанти з презентацією кожного у різних варіантах використання. Пробували поекспериментувати з кольорами, але повернулися до початкових пропозицій. Основною складністю для нас був вибір одного варіанту, тому що всі 3 сподобалися і розкривали ідею лого. Роботи біла виконана вчасно.
Чудовий замовник, дуже цікавий проект. Швилка оплата та легка комунікація, однозначно рекомендую до співпраці. Буду радий ще раз попрацювати разом!

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
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roman_loginov
Роман 
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