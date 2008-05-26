Требуется создать логотип для молодёжной организации. Слова которыми можно описать логотип - молодёжь, министерство, дела, люди, лаконичность Цвет: гамма флага России или на Ваш выбор Примечание: ...
Разработать фирменный стиль компании,логотип
Требуется разработать логотип компании,создать фирменный стиль .
Дизайн папок, визиток,бланков,конвертов.
На рассмотрение- несколько вариантов в разных стилях.Минимум три варианта .После определения главной линии,разработка основного макета.
От Вас портфолио,стоимость,сроки исполнения,контакт.
Более подробная информация в ответе на ваше предложение.
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