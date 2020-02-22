Разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен13 заявок210 просмотров
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Разработать логотип для интернет-агентства.  Название pro2b - нужно сделать современное написание. Цвета - синий. 

4 года назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
4 года назад
$40
2 дня
Все отлично, я довольна!
Благодарю за интересное задание!
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