Необходимо разработать логотип. Бриф заполнен.
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Разработать логотип для интернет-агентства. Название pro2b - нужно сделать современное написание. Цвета - синий.
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