Требуется логотип в винтажном стиле для магазина металлических дверей и решеток. Сроки 1 день. Бюджет 30$.
Разработать логотип
Необходимо разработать логотип для сайта. Тематика сайта - подарки.
Более подробное ТЗ после выбора исполнителя.
Одно из основных условий - срок исполнения - сегодня.
Выбранный исполнитель
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