Разработать логотип

Характеризую Валентина как внимательного, терпеливого и что не мало важно - обязательного исполнителя. К делу подошео со всей ответсвенностью. Придложил много разнообразных вариантов ( в моем случае логотипов ), и терпеливо вносил все корректировки и хотелки в доработке лого. Рекомендую!