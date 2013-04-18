Разработать логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок227 просмотров

Необходимо разработать логотип для сайта. Тематика сайта - подарки.

Более подробное ТЗ после выбора исполнителя.

Одно из основных условий - срок исполнения - сегодня.

12 лет назад
smstut
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

peardesign
Валентин 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Характеризую Валентина как внимательного, терпеливого и что не мало важно - обязательного исполнителя. К делу подошео со всей ответсвенностью. Придложил много разнообразных вариантов ( в моем случае логотипов ), и терпеливо вносил все корректировки и хотелки в доработке лого. Рекомендую!
Было приятно работать. Работодатель надежный, доверять можно на все 100 ! Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

peardesign
Валентин 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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