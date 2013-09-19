Разработать логотип

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка120 просмотров
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Для детского садика требуется разработать логотип с детским персонажем из мультфильма. Фирменные цвета: оранжевый+лайм. Подробнее при лично беседе.

10 лет назад
maksimka44
Максим 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
juliachopyk
Юлия Чопик 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
Не первый раз работаю с Натальей, как всегда все здорово и профессионально!. Креативный подход, качество, быстрые сроки выполнения, работой очень доволен! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Как всегда - работать с Максимом одно удовольствие - понятное задание, позитивное общение и мгновенная оплата. Спасибо за отличное сотрудничество! Ждем будущих совместных проектов :)
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