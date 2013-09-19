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Для детского садика требуется разработать логотип с детским персонажем из мультфильма. Фирменные цвета: оранжевый+лайм. Подробнее при лично беседе.
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